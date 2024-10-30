حسين فهمي: "مصطفى أخويا أول حد بكلمه لما بقع في ورطة"

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أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان القدير مصطفى فهمي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، بعدما ترك لنا بصمة كبيرة في عالم الفن والدراما المصرية، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ.

حسين فهمي يتحدث عن علاقته بشقيقه الفنان مصطفى فهمي في لقاء سابق

قال الفنان حسين فهمي في لقاء تليفزيوني سابق إنه عندما يكون في ورطة يحاول أن يفادي أولاده منها ولا يخبرهم بها حتى لا يقلقوا عليه، معلقًا: "ولكن أول حد بكلمه هو مصطفى أخويا".

الفنان حسين فهمي وشقيقه الفنان مصطفى فهمي



نجوم الفن ينعون وفاة الفنان مصطفى فهمي

ويشار أن عدد من نجوم الفن حرصوا على نعي الفنان الكبير مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة، ومن أبرز هؤلاء الفنانين الفنان تامر حسني، إلهام شاهين، هند صبري، كريم عبد العزيز، أحمد زاهر، أكرم حسني، رانيا محمود ياسين، محمد جمعة، الإعلامية بوسي شلبي، وعدد آخر من مشاهير الفن والإعلام.



آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي

وفي سياق آخر كانت آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان مصطفى فهمي هو فيلم "أهل الكهف" والذي إنطلق عرضه في السينمات خلال الفترة الماضية، وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائية.