بكاء حسين فهمي في جنازة شقيقه مصطفى فهمي |صور

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان القدير مصطفى فهمي شقيق النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عمر يناهز الـ82 عامًا بعد تعرض لأزمة صحية مؤخرًا ونقله إلى المستشفي قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

الفنان الراحل مصطفى فهمي



إنهيار حسين فهمي من جنازة شقيقه مصطفى فهمي

دخل الفنان حسين فهمي في نوبة بكاء، لحظة تشييع جنازة شقيقه الراحل مصطفى فهمي، التي شيعت منذ قليل في أحد المساجد بمنطقة الدقي، حيث سيدفن النجم الراحل بمقابر الأسرة في منطقة 6 أكتوبر.

وانتهت منذ قليل جنازة الفنان مصطفى فهمي، حيث حرصت أسرته على أن تنهي إجراءات مراسم التشييع مبكرًا وفي أسرع وقت، ليتم الدفن مباشرة في المقابر.

آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي

ويشار إلى إن آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وفاة مصطفى فهمي

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي عن وفاة الفنان القدير مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 سنة، شقيق الفنان الكبير حسين فهمي، الرئيس الحالي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.