بعد قليل.. تشيع جنازة الفنان مصطفى فهمي شقيق النجم حسين فهمي من مسجد النيل بالدقي

القاهرة - محمد ابراهيم - يشيع الفنان الكبير حسين فهمي جنازة شقيقه الفنان الراحل مصطفى فهمي اليوم الأربعاء عقب صلاة الظهر مسجد النيل بمنطقة الدقي والدفن بمقابر العائلة في السادس من أكتوبر.



وكان قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان القدير مصطفى فهمي شقيق النجم حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عمر يناهز الـ82 عامًا بعد تعرض لأزمة صحية مؤخرًا ونقله إلى المستشفي قام بإجراء جراحة عاجلة فى المخ لإزالة ورم.

الفنان الكبير مصطفى فهمي

آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي



يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



وأعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي عن وفاة الفنان القدير مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 سنة، شقيق الفنان الكبير حسين فهمي، الرئيس الحالي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي