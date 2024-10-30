آخر ظهور سينمائي لمصطفى فهمي في فيلم "السرب" يختتم مسيرته الفنية الطويلة

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد نجاح فيلم "السرب".. مصطفى فهمي يرحل عن عالمنا

شهد الوسط الفني حالة من الحزن والأسى بعد انتشار خبر وفاة الفنان مصطفى فهمي، حيث غادر عدد كبير من النجوم مهرجان الجونة السينمائي للوقوف إلى جانب عائلة الراحل في هذه اللحظات الصعبة. وكان من بين المغادرين شقيقه الفنان حسين فهمي، الذي قرر العودة سريعًا إلى القاهرة للمشاركة في مراسم الجنازة.

مصطفى فهمي عُرف بتاريخه الفني الحافل بالأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة، والتي قدم فيها العديد من الأدوار التي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور. على مدار مسيرته التي امتدت لعقود، قدم فهمي مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات التي نالت استحسان النقاد والجمهور على حد سواء.

الحالة الصحية للفنان تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة

أجرى عملية جراحية دقيقة في المخ في شهر أغسطس بعد تعرضه لجلطة أدت إلى مضاعفات خطيرة، ورغم محاولات الأطباء لتحسين حالته، إلا أنه لم يتعافَ بشكل كامل. وفي الأيام الأخيرة، تفاقمت حالته الصحية بشكل مفاجئ، حيث تم نقله للمستشفى مجددًا يوم الثلاثاء لتلقي العلاج، إلا أن جهوده للتعافي باءت بالفشل، ليفارق الحياة مساء اليوم ذاته.

آخر ظهور سينمائي للفنان الراحل في فيلم "السرب"

أما عن أعماله الأخيرة، فقد كان آخر ظهور سينمائي للفنان الراحل في فيلم "السرب"، الذي حصد نجاحًا كبيرًا وحقق إيرادات مرتفعة في دور العرض. هذا العمل ضم عددًا من كبار نجوم السينما المصرية مثل أحمد السقا، شريف منير، وعمرو عبد الجليل، وكان من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال. فيلم "السرب" يعتبر من الأعمال التي تُبرز تميز مصطفى فهمي في أدواره السينمائية الأخيرة، ليختم بذلك مسيرته الفنية الطويلة.

يرجح أن تُصدر نقابة المهن التمثيلية خلال الساعات القادمة بيانًا رسميًا توضح فيه تفاصيل الجنازة وترتيبات العزاء، تماشيًا مع رغبات عائلة الراحل وأصدقائه المقربين من الوسط الفني.

الفنان المصري مصطفى فهمي (13 سبتمبر 1942 – 30 أكتوبر 2024) كان ممثلًا بارزًا في السينما والتلفزيون المصري. ينتمي إلى أسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية؛ حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي سكرتيرًا للمجلس. شقيقه الأكبر هو الممثل حسين فهمي.

حصل مصطفى فهمي على بكالوريوس من قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما في القاهرة. بدأ مسيرته الفنية كمساعد تصوير في فيلم "أميرة حبي أنا" عام 1974، ثم انتقل إلى التمثيل بالصدفة في نفس العام من خلال فيلم "أين عقلي". شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، أبرزها:

- أفلام: "وجها لوجه" (1976)، "نبتدي منين الحكاية" (1976)، "قمر الزمان" (1976)، "هكذا الأيام" (1977)، "امرأة قتلها الحب" (1978)، "أيوب" (1983)، "الوردة الحمراء" (2000)، و"عمليات خاصة" (2007).

- مسلسلات: "أيام في الحلال" (1985)، "حياة الجوهري" (1996)، "قصة الأمس" (2008)، "مأمون وشركاه" (2016)، و"الحرير المخملي" (2021).

