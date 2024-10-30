نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحب فنه وأخلص له.. خالد جلال ينعي الفنان مصطفى فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان مصطفى فهمي الذى رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

وقال المخرج خالد جلال في بيان صحفي له:" رحل عنا فنانًا أحب فنه وأخلص له، وجسد من خلاله شخصيات متعددة عرفت طريقها إلى وجدان الجمهور، وعزاؤنا فيما تركه لنا من إرث فني، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

أعمال مصطفى فهمي الفنية

قدم الفنان مصطفى فهمي عدد كبير من الأفلام السينمائية كان أخرها خلال عام ٢٠٢٤ "السرب" و"أهل الكهف"، كما قدم مجموعة كبيرة من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها: " دموع فى عيون وقحة، الحب وأشياء أخرى، برديس، حياة الجوهري، الحفار، زهرة الياسمين، حارة المحروسة" .

معلومات عن مصطفى فهمي



ولد الفنان مصطفى فهمي في أغسطس 1942، وقدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية الهامة وتميز من خلال أدواره التي قدمها.



وحصل الفنان مصطفى فهمي، على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وكانت بداية عمله الفني مساعدا للتصوير في فيلم أميرة حبي أنا، والذي تم إنتاجه عام 1974.