نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هلا السعيد تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة هلا السعيد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد اعلانها خبر وفاة والدها، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت هلا السعيد، عبر خاصية الاستوري صورة معلقة عليها “ أبي الحبيب في ذمة الله”.

هلا السعيد

آخر أعمال هلا السعيد

من جانب آخر، كانت آخر أعمال هلا السعيد مسلسل “ المداح ٤” الذى عُرض فى السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال وصناع مسلسل "المداح 4"

شارك فى بطولة مسلسل “ المداح 4 ” الفنان حمادة هلال والفنان خالد سرحان والفنان القدير صبحى خليل والفنانة القديرة حنان سليمان والفنان القديرة عفاف رشاد والفنانة هبة مجدى والفنانة دنيا عبد العزيز والفنان محمد عز والفنانة هلا السعيد.