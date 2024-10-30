نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. عمرو عبد العزيز ينعي الراحل مصطفى فهمي بهذه الطريقة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان عمرو عبد العزيز بنعي النجم الراحل مصطفى فهمي من خلال مشاركة صورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه:" لا إله إلا الله …وداعا الفنان الكبير مصطفى فهمي

انا لله وانا اليه راجعون ارجو الدعاء له بالرحمه وقراءه الفاتحه".

نشأة مصطفى فهمي



ولد الفنان مصطفى فهمي في أغسطس 1942، وقدم خلال مسرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية الهامة وتميز من خلال أدواره التي قدمها.

وحصل الفنان مصطفى فهمي، على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وكانت بداية عمله الفني مساعدا للتصوير في فيلم أميرة حبي أنا، والذي تم إنتاجه عام 1974



مسيرة مصطفى فهمي

وبدأ الفنان مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة أين عقلي، بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربع أعمال (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها



ويعد الفنان مصطفى فهمي، من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي وهو من أصول شركسية لأسرة أرستقراطية مارست العمل السياسي حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرًا لمجلس الشورى.

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي هو مشاركته في بطولة فيلم «السرب» الذي عرض مؤخرًا بالسينمات، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات