أحمد جودة - القاهرة - صدمة حسين فهمي في مهرجان الجونة بعد خبر وفاة شقيقه مصطفى

أعلنت نقابة المهن التمثيلية منذ قليل وفاة الفنان الكبير مصطفى فهمي إثر إجرائه عملية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ، ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى بعدما ترك لنا بصمة كبيرة لا تنسى في عالم الدراما المصرية.

الفنان الراحل مصطفى فهمي



حسين فهمي يتلقى خبر وفاة شقيقه الفنان مصطفى فهمي



وتلقى الفنان حسين فهمي خبر وفاة شقيقه الفنان مصطفى فهمي أثناء تواجده في الجونة لحضور فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، وتلقى حسين فهمي خبر الوفاة بشكل صادم، مقررًا مغادرة الجونة بشكل سريع لتوديع شقيقه مصطفى فمهمي قبل دفنه.

الفنان حسين فهمي وشقيقه الراحل الفنان مصطفى فهمي

صورة تجمع الفنان حسين فهمي بشقيقه الراحل مصطفى فهمي

نجوم الفن ينعون وفاة الفنان مصطفى فهمي

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان الكبير مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة وحزينة، ومن أبرز هؤلاء الفنانين الفنان تامر حسني، أحمد زاهر، أكرم حسني، رانيا محمود ياسين، محمد جمعة، الإعلامية بوسي شلبي، وعدد آخر من مشاهير الفن والإعلام.

الفنان الراحل مصطفى فهمي



آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي



وفي سياق آخر يشار إلى إن آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها الفنان مصطفى فهمي هو فيلم "أهل الكهف" والذي إنطلق عرضه في السينمات خلال الفترة الماضية، وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائية.