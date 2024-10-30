منذر ريحانة ينعي مصطفي فهمي: ذهب بصوت أوراق الخريف

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان منذر ريحانة نعى الراحل مصطفى فهمي، الذي وافته المنية قبل قليل عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونشر منذر ريحانة صورة للفنان مصطفي فهمي، عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "ذهب بصوت أوراق الخريف إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب".

وفاة مصطفي فهمي

قدمت نقابة المهن التمثيلية، إلى جانب أصدقائه من الوسط الفني ومحبيه، رسائل التعازي والمواساة إلى عائلته، معبرين عن حزنهم لفقدان نجم كبير كانت له بصمة مميزة وأسلوب خاص في الأداء، ليترك خلفه رصيدًا من الأعمال التي ستظل في ذاكرة الأجيال. أعماله لم تكن مجرد أدوار؛ فقد جسدت شخصياته معاني الإنسانية والأصالة، ومنحته مكانة بين عظماء الفن المصري.

رحل مصطفى فهمي بعد مشوار فني حافل بالعطاء، أثّر في الأجيال وترك بصمة قوية في الدراما والسينما المصرية. سيظل اسمه عالقًا في أذهان محبيه وزملائه، وقائمة أعماله المميزة ستظل شاهدة على عظمة موهبته وروحه الفنية