حالة حزن تسيطر على الوسط الفني.. نجوم الفن ينعون وفاة النجم مصطفى فهمي (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة - في حالة حزن تسيطر على الوسط الفني.. نجوم الفن ينعون وفاة الفنان القدير مصطفى فهمي ( تقرير)

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير مصطفى فهمي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

الفنان الراحل مصطفى فهمي



سبب وفاة الفنان مصطفى فهمي

وتوفي مصطفى فهمي بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ خلال الساعات الماضية.



نجوم الفن ينعون وفاة الفنان مصطفى فهمي

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان مصطفى فهمي، وأبرزهم الفنان تامر حسني حيث قدم نعي للفنان الراحل مصطفى فهمي، وجاء ذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة للفنان الراحل، وكتب عليها:

"الفنان مصطفى فهمي في ذمة الله نسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة".



ونشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام صورة الفنان الراحل مصطفى فهمي، وعلق قائلًا:

"لا حول ولا قوة إلا بالله الفنان الكبير مصطفى فهمي في ذمة الله أرجو قراءة الفاتحة والدعاء للمغفور له بإذن الله".



أما عن الفنان أكرم حسني، فـ نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام صورة الفنان مصطفى فهمي، وعلق من خلال خاصية كتابة التعليقات:

"إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان الكبير مصطفى فهمي في ذمة الله".

ونشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر إنستجرام:

"يوم حزين جدا إن لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفنان مصطفى فهمي وأسكنه فسيح جناته خالص عزائي للفنان حسين فهمي وكل أسرتهم الكريمة".