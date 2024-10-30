نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. بوسي شلبي تودع الراحل مصطفى فهمي بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الإعلامية بوسي شلبي عن حزنها الشديد لوفاة صديقها الراحل مصطفى فهمي، حيث حرصت بوسي على مشاركة جمهورها بصورًا تجمعها بالراحل مصطفى فهمي، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” وكتبت: "آه يا وجع القلب آخر لقاء مع الغالي مصطفى فهمي إنسان بكل معاني الكلمة هتوحشنا يا مصطفى يا أطيب خلق الله".

نشأة مصطفى فهمي

ولد الفنان مصطفى فهمي في أغسطس 1942، وقدم خلال مسرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية الهامة وتميز من خلال أدواره التي قدمها.

وحصل الفنان مصطفى فهمي، على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وكانت بداية عمله الفني مساعدا للتصوير في فيلم أميرة حبي أنا، والذي تم إنتاجه عام 1974



مسيرة مصطفى فهمي

وبدأ الفنان مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة أين عقلي، بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربع أعمال (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها



ويعد الفنان مصطفى فهمي، من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي وهو من أصول شركسية لأسرة أرستقراطية مارست العمل السياسي حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرًا لمجلس الشورى.