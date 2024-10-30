نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر وفاته التريند.. تعرف على أبرز المحطات الفنية للنجم مصطفى فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم النجم مصطفى فهمي تريند محركات بحث جوجل، نظرًا الإنتشار بعد نبأ وفاته في إحدى المستشفيات.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية لـ مصطفى فهمي



نشأة مصطفى فهمي

ولد الفنان مصطفى فهمي في أغسطس 1942، وقدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية الهامة وتميز من خلال أدواره التي قدمها.

وحصل الفنان مصطفى فهمي، على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وكانت بداية عمله الفني مساعدا للتصوير في فيلم أميرة حبي أنا، والذي تم إنتاجه عام 1974



مسيرة مصطفى فهمي

وبدأ الفنان مصطفى فهمي، مسيرته الفنية بالصدفة ليشارك في بطولة أين عقلي، بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربع أعمال (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها



ويعد الفنان مصطفى فهمي، من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي وهو من أصول شركسية لأسرة أرستقراطية مارست العمل السياسي حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرًا لمجلس الشورى.