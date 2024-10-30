نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء سيف: عمري ما كان عندي رضا عن النفس.. ومبحبش أسمع صوتي في المسلسلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة في برنامج “صاحبى السعادة” التي تقدمة الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة Dmc.

وقالت: “أنا مش بشوف نفسي دمي خفيف، ومحبش أسمع صوتي في التلفزيون ولا الإذاعة، وأول ما أسمع بقول يا ساتر يارب، مش بطيق أسمع صوتي، بس ممكن أشوف نفسي في برامج، بس شيماء في الدراما محبش أشوفها”

وتابعت: "عمري ما كان عندي رضا عن النفس أبدا، أو بمعنى أصح الإحساس بالذات، ولما بشوف الناس وتعاملاتهم ببقى مقتنعة ان ده رزق".

واستكملت حديثها قائلة: "لما برجع البيت، بقعد بقى مع أهلي ونروح نسافر أي حتة، معاهم بقى مفيش حاجة اسمها الفنانة بتاعتنا ولا الكلام ده".