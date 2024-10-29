نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. عرض "ماستر سين" على مسرح نهاد صليحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مسرح نهاد صليحة بالهرم للعرض المسرحي الشبابي" ماستر سين " الذي يقدمه طلاب الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وذلك يوم الاربعاء الموافق ٣٠ أكتوبر الساعة الثامنة مساءًا ويعتبر هذا العمل اخر،العروض المسرحية للاكاديمية هذا العام.



العرض تأليف وإخراج فادي أحمد وتعد هذة هي التجربة المسرحية الثانية له مع فريق مسرح الاكاديمية بعد تقديمه لعرضه الأول هناك " لعب عيال ".

أحداث مسرحية " ماستر سين "



تدور أحداث مسرحية " ماستر سين " حول تجربة جديدة يحاول أن يقدمها المخرج ياسر للجمهور ويقابل العديد من المشكلات.. فهل سينجح في تقديمها أم لا.



الجدير بالذكر أن العرض بوستر سفيان غنيم ومساعدان إخراج سحر إمام ومعاذ خالد وإضاءة محمود الحسيني ( كاجو ) وديكور مريم عاطف ومن إعداد موسيقي محمد طه وملابس ومكياج لبنى المنسي ومخرج منفذ محمد عبد الرازق وتأليف وإخراج فادي احمد

يذكر ان فادي احمد مخرج وممثل مسرحي له عديد من الأعمال المسرحية التي اخرجها وشارك كممثل في اعمال تلفزيونية ومسرحية.