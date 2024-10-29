فن ومشاهير

تكريم النجم علاء مرسي ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ بدرع سميحة أيوب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم النجم علاء مرسي ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ بدرع سميحة أيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الآن فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب، بحضور مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم سميحه أيوب، منال سلامة أحمد وفيق، أحمد سلامة، ميدو عادل، المخرج مازن الغرباوي، وغيرهم

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وأعلن خلال المؤتمر عن تكريم الفنان علاء مرسي بدرع سميحة أيوب وذلك تقديرًا لمشواره الفني الكبير، والنجم محمد العروسي بدرع الشباب، والمخرج محمد جبر بدرع سميحه أيوب.

 


يهدف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي إلى تشجيع المواهب الشابة في مجال المسرح، وتوفير منصة لعرض أعمالهم وإبداعاتهم، كما يسعى المهرجان إلى تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، ونشر الوعي بأهمية المسرح في تنمية المجتمع.

 

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معلومات عن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تُقام دورته التاسعة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان "سيدة المسرح العربي"، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والمهرجان يُقام برعاية، وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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