أحمد جودة - القاهرة - مي عز الدين: "سعيدة بالتعاون مع عمرو يوسف في قلبي وأشباحه

كشفت الممثّلة المصريّة، ميّ عزّ الدّين، في تصريحات صحفية من كواليس مسرحيّتها الجديدة "قلبي وأشباحه" التي ينطلق عرضها اليوم الثّلاثاء ضمن فعاليّات موسم الرّياض، من تنظيم هيئة التّرفيه، إنّ الشّخصيّة التي تقدّمها في المسرحيّة اسمها "روز" وهي تسكن في قصرٍ قديم وتمرّ بأحداث كوميديّة مع شخصيّات عديدة.

بوستر مسرحية قلبي وأشباحه



وردًّا على سؤال، عن تجربتها الثّانية على خشبة المسرح بعد أن قدّمت في العام الفائت أوّل مسرحيّة لها بعنوان "زواج اصطناعيّ" ضمن فعاليّات موسم الرّياض، قالت "ميّ" إنّ تجربة المسرح رائعة وجميلة وإنّها مستمتعة بها.



مي عز الدين تعبر عن سعادتها بتجربتها المسرحية الأخيرة

كما أكدّت أنّها تشعر بالسّعادة بطاقة جمهور المسرح وتتمنّى أن تُعيد التجربة مرارًا وتكرارًا في موسم الرّياض الذي انطلقت منه مسرحيًّا، لأنّها أحبّت المسرح جدًّا.

مي عز الدين تعبر عن سعادتها بالتعاون مع عمرو يوسف

وعن تعاونها في مسرحيّة "قلبي وأشباحه" مع فريق عمل كبير من الممثّلين، قالت ميّ عزّ الدّين، إنّه رائع لافتةً إلى أنّها سعيدة جدًّا بالتّعاون مع الممثّل عمرو يوسف، لأنّ بينهما طاقة جميلة وتمنّت أن تكون البداية لثنائي فنّيّ جميل.

أبطال وصناع مسرحية قلبي وأشباحه

والجدير بالذكر أنّ مسرحيّة “قلبي وأشباحه” من بطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم: ميّ عزّ الدّين، عمرو يوسف، سليمان عيد، حمدي المرغني، حاتم صلاح، إيمان السّيّد، شريف البردويلي، كامبا ومحمّد ناصر، مروة أنور، دعاء رجب، أبرام سمير. العمل من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) ومن إنتاج صلاح الجهيني ومحمّد نصّار creations واخراج محمّد محمّدي.