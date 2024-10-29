نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمة السر "الشيخ الشعراوي".. تعرف على وصية حسن يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شيعت جنازة الفنان حسن يوسف منذ ساعات من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودع نجوم الوسط الفني الفنان، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ90 عاما.

وصية الفنان حسن يوسف

وكان الفنان حسن يوسف، كشف وصيته في لقاءات تلفزيونية سابقة، وطلب بأن تكتب له نفس الآيات القرآنية المكتوبة على قبر الشيخ محمد متولي الشعراوي، على قبره: "إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103)".

نجوم الفن في جنازة حسن يوسف

وحضر جنازة الفنان حسن يوسف: زوجته شمس البارودي ونجلهما عمر، الفنانة شهيرة، وميرفت أمين، شريهان، أيمن عزب، سامح الصريطي، شهيرة، إيهاب فهمي، ونجلاء فتحي والإعلامي محمد الغيطي.

نقابة المهن الموسيقية تنعي حسن يوسف

أعربت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن حزنها العميق لفقدان الفنان القدير حسن يوسف، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز التسعين عامًا، وتقدمت بخالص التعازي لعائلة الفنان الراحل، سائلين الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

مهرجان الجونة السينمائي يودع حسن يوسف

و ودع مهرجان الجونة السينمائي اليوم الفنان القدير حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 90 عامًا، تاركًا بصمة فنية عظيمة في قلوب عشاق الفن وتاريخ السينما المصرية والعربية.

قصة حب حسن يوسف وشمس البارودي

تزوج حسن يوسف من الفنانة لبلبة، إلا أن هذا الزواج لم يدم، وانفصلا بعد فترة، ثم في عام 1972، ارتبط بالنجمة شمس البارودي، وشاركها في العديد من الأفلام الرومانسية، كما أخرج لها بعضًا من أعمالها السينمائية، من أبرزها فيلم "2 على الطريق" عام 1984، الذي جمعه مع النجم عادل إمام وكان آخر أعمال شمس قبل اعتزالها التمثيل.