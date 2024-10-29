نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن يحولون منصات السوشيال ميديا لسرداق عزاء بسبب حسن يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحولت منصات السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية إلى سرادق عزاء، حيث خيم الحزن على الوسط الفني بعد رحيل حسن يوسف، وقام عدد كبير من النجوم بنعيه عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

ناديه الجندي تنعى حسن يوسف

شاركت نادية الجندى عبر حسابها على إنستجرام نعي للراحل حسن يوسف، وكتبت: أتقدم بخالص العزاء لأسرته، السيدة شمس البارودى وأولاده والوسط الفني جميعًا على فقدان الفنان القدير حسن يوسف، الذى أثرى الشاشة بأعماله الخالدة التى ستعيش فى ذاكراتنا.

شهيرة تنعى حسن يوسف

كتبت شهيرة: أنعي بمزيد من الألم الأخ والصديق الغالي الفنان الكبير حسن يوسف وأسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعه ويرفع درجاته في الجنة بإذنه وكرمه، أشاطر الأحزان أختي وصديقتي الغالية شمس البارودي، وأسأل الله أن يربط على قلبها ويصبرها على فراق حبيبها وزوجها التي لا ترى الحياة إلا بعينيه.

أحمد السقا ينعى حسن يوسف

كتب أحمد السقا عبر إنستجرام: رحل الولد الشقي، الفنان القدير حسن يوسف، كنت دائمًا رمزًا للبهجة والعفوية والابتسامة، وجزءًا من ذكرياتنا الجميلة.

حسين فهمي ينعى حسن يوسف

وحسين فهمي فنعى صديق عمره حسن يوسف، من خلال منشور، عبر حسابه الشخصي بـ فيس بوك، قال فيه: أنعي بكل أسف الزميل والصديق والعزيز الفنان الكبير حسن يوسف الذي وافته المنية صباح اليوم وأتمنى من الله أن يرحمه ويغفر له وأن يمنحنا وأهله الصبر ويلهمنا والسلوان.

يوسف الشريف ينعى حسن يوسف

أيضا كتب يوسف الشريف عبر حسابه على موقع إكس، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفنان القدير حسن يوسف واسكنه فسيح جناته، البقآء لله.

منى زكى تنعى حسن يوسف

بينما كتبت منى زكى على خاصية استورى إنستجرام: فنان كبير له تاريخ كبير من الأفلام المصرية اللي محفورة في وجداننا، ادعو له بالرحمة والمغفرة.خدمات بث الأفلام على الإنترنت

مصطفى شعبان ينعى حسن يوسف

وقدم الفنان مصطفى شعبان نعيا للراحل، قال فيه: بقلوب مؤمنة ووقضاء الله وقدره أنعى وفات الفنان الكبير الأستاذ حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا اليوم، ترك لنا إرثا فنيًا لا ينسى وأدوارًا استثنائية رسمت البسمة وخلّفت أثرًا عميقًا في قلوبنا، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

سامح الصريطي ينعى حسن يوسف

شارك سامح الصريطى صورة لـ حسن يوسف عبر حسابه على إنستجرام، وعلق بحزن: الأخ الكبير الحبيب الفنان القدير تغمدك الله برحمته واسكنك فسيح جناته والهمنا والأسرة الصبر.. لن ننساك وستظل فى القلب إلى أن نلقاك.

داليا البحيرى تنعى حسن يوسف

وعبرت داليا البحيرى عن حزنها لرحيل حسن يوسف عبر إنستجرام، وكتبت: الچان أبو دم خفيف…الذ ولد شقي عرفته السينما المصرية…وداعا الأستاذ الكبير حسن يوسف ربنا يصبر عائلتك ومحبيك …في الجنة ونعيمها باذن الله.

صفاء أبو السعود تنعى حسن يوسف

ودعت صفاء أبو السعود حسن يوسف، وقالت في بيانٍ لها، إننا فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية كبيرة، وإنسانية عظيمة، فقد نجح الفنان حسن يوسف في مشواره الطويل في أن يصنع إرثًا فنيًا عظيمًا ومبهرًا وتاريخًا ممتدًا، لن يمحيه الزمن بما قدمه من عشرات الأعمال الناجحة في السينما والتليفيزيون والمسرح والاذاعة والتي ساهمت بجدارة في بناء قوتنا الناعمة وتأثيرها الكبير في تشكيل وعي ووجدان ملايين المشاهدين في أنحاء العالم العربي.

محمد فؤاد ينعى حسن يوسف

و نعى الفنان محمد فؤاد الراحل، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، قال فيه: وداعًا الفنان الكبير حسن يوسف كنا المفروض نشتغل مع بعض في فيلم صاحب المقام وما حصلش نصيب بحبه جدا الله يرحمه.