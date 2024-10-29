نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. نجوم الفن يودعون حسن يوسف إلى مثواه الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شُيعت منذ قليل جنازة الراحل حسن يوسف من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 90 عامًا.

نجوم الفن في جنازة حسن يوسف

وحرص عدد كبير من نجوم الفن علي حضور جنازة حسن يوسف، ميرفت أمين، شهيرة، ميرهان حسين، إيهاب فهمى، سامح الصريطي، وأيمن عزب، وغيرهم.

نجوم الفن ينعون حسن يوسف

وتحولت منصات السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية إلى سرادق عزاء، حيث خيم الحزن على الوسط الفني بعد رحيل حسن يوسف، وقام عدد كبير من النجوم بنعيه عبر حساباتهم على السوشيل ميديا.

نقابة المهن التمثيلية تنعى حسن يوسف

سبق، نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان القدير حسن يوسف، وأرفقت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" صورة للفنان الراحل، حيث أعربت عن حزنها العميق لفقدان قامة فنية كبيرة أحدث خبر وفاتها صدمة بين محبيه سواء من الجمهور أو الوسط الفني.

سبب وفاة حسن يوسف

وتدهورت حالة الفنان حسن يوسف الصحية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الصدمة التي واجهها برحيل نجله عبدالله الذي توفي غرقًا في عام 2023،وأفادت زوجته، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، أن حالته النفسية تأثرت بشدة، حيث قرر الامتناع عن الظهور الإعلامي بعد مرور عام على وفاة نجله، ولذلك فإن سبب وفاته جاء نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب أمراض الشيخوخة وتقدمه في العمر، هذه الظروف الصحية أدت إلى رحيله بشكل طبيعي، ليودع الحياة بعد عام واحد فقط من وفاة نجله.

آخر ظهور لحسن يوسف

وكان آخر ظهور لحسن يوسف قبل رحيله اليوم، منذ عام فكان في جنازة ابنه عبد الله المتوفي غرقًا في اثناء تواجده في الساحل الشمالي في يوليو 2024، وكان شقيق الفنان المصري حسن يوسف قد أعلن وفاته صبيحة اليوم عبر موقع "فيسبوك".