نقيب الإعلاميين ينعي الفنان القدير حسن يوسف

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، بالتعازي ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفنان القديد حسن يوسف الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 90 عامًا.

قال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن الفنان القدير كان من الفنانين المتميّزين الذين قدّموا فنًا راقيًا، ساهم بشكل كبير في عقل ووجدان المشاهد المصري.

وأضاف أن الراحل اشتهر في فترة الستينيات بأدوار “الولد الشقي”، وقدّم عددًا كبيرًا من الأفلام السينمائية المصرية، من أهمها “أنا حرة”، و"في بيتنا رجل"، و"الخطايا"، و"الباب المفتوح"، و"شاطئ المرح"، و"السيرك"، و"أم العروسة".

كما جسّد الفنان الراحل شخصيات دينية مرموقة في مسلسلاته أمثال "الإمام المراغي"، و"الإمام النسائي"، أما دوره الأشهر والأكبر فكان بتجسيد شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل "إمام الدعاة".

ودعا نقيب الإعلاميين، المولى عز وجل، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.