نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعاتكم إيه.. محمد العمروسي يشوق جمهوره للحلقة الثالثة من مسلسل وتر حساس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان محمد العمروسي جمهوره ومتابعيه لأحداث الحلقة الثالثة من مسلسل وتر حساس والذي يعرض حاليًا على قناة ONE.

ونشر محمد العمروسي صورة البوستر الدعائي الخاص به عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها قائلًا: "حابب أعرف رأيكم في الحلقة التانية من وتر حساس وإيه توقعاتكم للحلقة التالتة النهاردة؟".

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس على ON

ويعرض مسلسل وتر حساس على قناة ON يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويعاد مرتين الأولى في الواحدة والربع صباحًا، ويعاد مرة أخرى في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي، ​​​​​​فيما يعرض عبر شاشة قناة ON drama في العاشرة مساءً، ويعاد في الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.

قصة مسلسل وتر حساس

وتدور قصة مسلسل وتر حساس في 45 حلقة حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم "كاميليا" إنجي المقدم، أن زوجها "رشيد" محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة "سلمى" صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسي، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال ومحمد فضل ومينا بباوي وإخراج وائل فرج.