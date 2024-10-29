نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. شيماء سيف تزيح الستار عن حياتها الشخصية لصاحبة السعادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس الليلة في برنامجها صاحبة السعادة، الذي يعرض على قناة dmc، الفنانة شيماء سيف التي تكشف خلال اللقاء أسرار عديدة في حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية.

شيماء سيف ضيفة صاحبة السعادة

وتكشف شيماء سيف خلال حوارها مع صاحبة السعادة، عن كيفيه خسارتها 60 كيلو من وزنها في وقت قياسي، ورد فعل زوجها محمد كارتر ومن حولها بعد خسارتها للوزن.

موعد حلقة شيماء سيف مع صاحبة السعادة

ومن المقرر إذاعة حلقة الفنانة شيماء سيف مع صاحبة السعادة، الليلة في تمام الساعة 11 مساءً على dmc.

أحدث أعمال شيماء سيف

ومن ناحية أخرى، تشارك شيماء سيف في موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل إش إش من بطولة مي عمر، والعمل يدور في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وتقدم مي عمر شخصية راقصة درجة ثالثة، وتمر حياتها بأزمات عديدة، والعمل مكون من 30 حلقة، ويضم ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إنتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، وطارق النهري، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

أيضًا تظهر شيماء سيف ضيف شرف ضمن أحداث فيلم ري ستارت، يقدم تامر حسني خلاله شخصية مهندس، فيما تلعب هنا الزاهد دور فتاة شعبية من شبرا وتعيش قصة حب مع تامر، ويشاركهم البطولة عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، وسيد أسامة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين ومحمد رجب وأحمد حسام ميدو، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال شيماء سيف

وكان اخر اعمال شيماء سيف هو ظهورها كضيف شرف في مسلسل ديبو من بطولة محمد أنور، والعمل دارت أحداثه في إطار رعب كوميدي، ضم رشدي الشامي، سارة الشامي، هالة فاخر، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وإيمان السيد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم زينة وأكرم حسني وإياد نصار ومصطفى غريب، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وايضا شاركت في مسرحية «ملك والشاطر»، التي قدمت على خشبة مسرح «بكر الشدي» بـ المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي، مسلسل فراولة والمسلسل اجتماعي لايت كوميدي تدور أحداثه حول فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية.