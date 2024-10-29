صناع فيلم آل شنب ضيوف منى الشاذلي يومي الخميس والجمعة المقبلين

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنانة لبلبة وصناع فيلم آل شنب يومي الخميس والجمعة المقبلين في برنامج معكم على قناة ON.

أبطال آل شنب ضيوف منى الشاذلي

وتحل لبلبة وصناع فيلم آل شنب ومنهم هيدي كرم وخالد سرحان والمخرجة أيتن أمين وغيرهم ضيوف علي برنامج معكم، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

موعد عرض حلقة أبطال آل شنب في برنامج معكم

ومن المقرر ان تعرض حلقة أبطال فيلم آل شنب في برنامج معكم مني الشاذلي، علي حلقتين يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 10 مساءً.

تفاصيل حلقة أبطال آل شنب في برنامج معكم

وتكشف لبلبة خلال اللقاء كواليس فيلم إل شنب، وايضا أسرار في طفولتها وبداية دخولها عالم الفن وغيرها من الأسرار في حياتها الشخصية والفنية.

موعد عرض فيلم آل شنب في السينمات

ويذكر ان السينمات ستستقبل فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوي ولبلبة وعدد من النجوم بعد غدًا الخميس، وذلك بعد عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي الأخير بدورته السادسة.

أبطال فيلم آل شنب

وضم فيلم آل شنب، من بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، أسماء جلال، محمود البزاوي، علي الطيب، حسن مالك، ابتهال الصريطي، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، وهبة يسري، والفيلم من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

قصة فيلم آل شنب

وتدور قصة فيلم آل شنب في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.

لبلبة في مهرجان الجونة

ويذكر ان الفنانة لبلبة تحرص في الفترة الحالية على حضور فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وكشفت خلال تصريحات على هامش حضورها المهرجان رأيها في تكريم محمود حميدة هذا العام، وقالت: شاركت مع حميدة في 4 أفلام، كانت شديدة التميز والإبداع، وهو فنان يمثل حالة خاصة بمفرده ويستحق التكريم عن جدارة.