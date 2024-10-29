نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب أغنية لطيفة.. مشادة كلامية بين خالد يوسف وماجدة خير الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت الناقدة الفنية ماجدة خير الله النار على الفنانة لطيفة والمخرج خالد يوسف، بسبب أغنية "تعرف تتكلم عربي" التي كتب كلماتها جمال بخيت.

مشادة كلامية بين خالد يوسف وماجدة خير الله

وعلقت خير الله في منشور عبر الفيس بوك، إن الأغنية تحاول تجسيد العروبة والانتماء الوطني، لكنها تفتقر إلى البساطة التي تجعلها أقرب إلى قلوب الجماهير.

خالد يوسف يدافع عن اغنية "تعرف تتكلم عربي"

ودافع خالد يوسف عن اغنية "تعرف تتكلم عربي"، قائلًا إنها تكون بعيدة عن الأذواق الشائعة لكنها تعكس العمق والقيم التي يتبناها العمل الفني، موضحًا: اللي كاتب الكلمات الجديدة على نفس اللحن هو برضوا جمال بخيت، والكلمات الجديدة شديدة الرصانة والجمال والانتماء العربي الذي يؤكد عليه جمال بخيت في الكلمات الجديدة، هو أصل من أصولنا المصرية.

وأضاف خالد يوسف: مصر عربية وستظل عربية كما قال جمال حمدان، والانتماء العربي للمصريين لا يقلل أبدًا من وطنيتهم المصرية، ومن فضلك اقرأي بتأمل علي الكلمات الجديدة ستجدي وجود رسولنا الكريم والقرآن وسوره ورموزنا العربية والمصرية بها من أمثال المتنبي وطه حسين والطائي إضافة لأغنية الأصلية وليس تشويها لها.

كلمات اغنية "تعرف تتكلم عربي"

"تعرف تحيا بتحدي على كل الصعب تعدي، إيدك تستقوى بيدي يبقا أنت أكيد العربي، تعرف بالحب تنادي، دي بلاد العزة بلادي ورسولي نبض فؤادي.. يا كل الشعب العربي يا عقلي وروحي وقلبي، الفكر الحر طريقي والعلم نور دربي، الطائي كرمه رسالة يرويها عمر بعدالة، والمجد في رحالة.. يا سورة في المصحف عندي نقراها جيل ورا جيل، قادر على اي تحدي.. أيام معرفة وفصاحة، وحضارة وإبداع وسماحة، يجمعنا أبو الهمة العربي، تعرف بالقدس تنادي دي بلاد العزة بلادي ورسولي نبض فؤادي".