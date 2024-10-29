نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. تعرف على سبب اعتزال حسن يوسف الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خيمت حالة من الحزن الشديد على الوسط الفني، عقب سماعهم خبر وفاة الفنان القدير حسن يوسف صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وذلك بعد تقديمه مسيرة فنية ضخمة بها الكثير من الأعمال الفنية المختلفة بين السينما والدراما والمسرح، ويعد من أبرز الفنانين في فترة الستينيات، ولكن قرر اعتزال الفن نهائيًا قبل وفاته بفترة قليلة، وكان لهذا القرار كواليس وأسباب يعرضها لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية.

حسن يوسف

سبب اعتزال حسن يوسف الفن

وجاء قرار اعتزال حسن يوسف للفن بعد وفاة نجله عبدلله، وقال خلال مداخلة هاتفية سابقة له في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"بعد وفاة ابني عبد الله، شوفت أن التمثيل ملوش لازمة.. وبشكر كل الجمهور على تعاطفهم معايا وعلى مشاركتهم في حزني على فقد ابني ولحد دلوقتي بتيجي تعازي كتيرة".

حسن يوسف ونجله عبدلله

وفاة حسن يوسف

رحل عن عالمنا، منذ قليل الفنان القدير حسن يوسف، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وذلك حسبما أعلن شقيقه محمد يوسف، خبر وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صوره للفنان الراحل وعلق عليها قائلًا:" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".