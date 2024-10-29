نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. نسرين أمين تنعي الفنان الراحل حسن يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة نسرين أمين، على نعي الفنان الراحل حسن يوسف، بعد رحيله صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وذلك من خلال منشور لها عبر صفتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نسرين أمين صورة للراحل حسن يوسف،عبر خاصية الاستوري، وعلقت عليها قائلة: "حسن يوسف تغمده الله بواسع رحمته.. نسألكم الدعاء".

منشور نسرين أمين

وفاة حسن يوسف

رحل عن عالمنا، اليوم الفنان حسن يوسف، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وذلك حسبما أعلن شقيقه محمد، خبر وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صوره للفنان الراحل وعلق عليها قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

مسيرة حسن يوسف الفنية

اتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي. ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم الجبان والحب، كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وفي يناير 2024 أكد اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقًا في العام 2023.