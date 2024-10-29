نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة ناعيًا الفنان حسن يوسف: فنان صاحب بصمة لا تنسى وأسهم في إثراء الحياة الفنية بعدد من الأعمال الخالدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان الكبير حسن يوسف، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 90 عامًا.

نعي وزير الثقافة

وقال وزير الثقافة: "ببالغ الحزن والأسى، استقبلنا نبأ رحيل الفنان القدير حسن يوسف، إيقونة السينما المصرية والعربية، وأحد أعلام الفن المصري والعربي، والذي ترك بصمة لا تنسى في عالم السينما والتلفزيون، فعلى مدار عقود، أسهم حسن يوسف، في إثراء الحياة الفنية بعدد من الأعمال الخالدة التي ستظل في ذاكرة الأجيال، وكانت شخصياته المتنوعة بها تجسد مشاعر الإنسان، وتُعبر عن قضايا مجتمعية مُهمة، وتعكس إيمانه برسالة الفن في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى إن إرث الفنان الكبير سيبقى حيًا في قلوب محبيه وفي تاريخ الفن.

وتقدم وزير الثقافة باسم العاملين بالوزارة، بخالص التعازي لأسرة الفنان الراحل، وجمهوره الكبير، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

نبذة عن حسن يوسف

ولد الفنان حسن يوسف، بحي السيدة زينب في 14 أبريل 1934، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية التجارة، وبدأت رحلته الفنية عندما عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان حسين رياض، وقدمه كوجه جديد بفيلم "أنا حرة"، مع الفنانة لبنى عبدالعزيز، لينطلق بعدها بأدواره التي تجاوزت ال150 فيلمًا.

كما أخرج في السبعينيات عدة أفلام، ومثّل في بعضها أيضًا، ومنذ الثمانينيات تألق على الشاشة الصغيرة، وقدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية ناجحة.