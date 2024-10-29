نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فراج يكشف عن مشاركته في دراما رمضان المقبل 2025.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد فراج، عن تواجده في دراما رمضان المقبل 2025، بعمل درامي جديد، وذلك من خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الحالي.

وقال "فراج" عن مشاركته في الماراثون الرمضاني 2025:" "بإذن الله في مسلسل جديد في رمضان 2025 وبيتم التحضير له من فترة".

محمد فراج



آخر أعمال محمد فراج

ويشار أن آخر أعمال الفنان محمد فراج الفنية، هو مشاركته في فيلم "أهل الكهف"، بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية.

أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"

وفيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



أحداث فيلم أهل الكهف

وتدور أحداثه في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.