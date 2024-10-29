نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. نجل شريفة ماهر يوجه لها رسالة بعد وفاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه حليم نجل الفنانة شريفة ماهر رسالة مؤثرة لوالدته، التي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر حليم صورة تجمعه بوالدته وعلق عليها قائلًا: "رسالة إلى أمي، آسف على كل لحظة محستيش فيها إنّي مطيع، آسف لو أي حاجة زعلتي مني فيها من غير قصد، آسف لو موصلكيش مني، قد إيه حبيتك، آسف في كل مرة مقولتش حاضر، بس ينفع ترجعي، ينفع أشوفك مرة واحدة بس كمان، مرة واحدة، بالله عليكي مرة".

منشور حليم نجل الفنانة شريفة ماهر

معلومات عن شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932، اسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية، ومن أبرز أفلامها: "رجل له ماضى"، "أبناء الشيطان"، "المصير"، و"عذراء وثلاثة رجال"، و"كلمة السر"، و"بئر الأوهام"، و"الفرن"، و"جفت الدموع"، و"كرامة زوجتي"، و"قصر الشوق"، و"فارس الصحراء"، و"العقلاء الثلاثة"، و"المدير الفني"، و"الحياة حلوة"، و"فاتنة الجماهير"، و"رابعة العدوية"، و"شاطئ الحب"، و"لن أعترف" و"أعز الحبايب" و"الفانوس السحري".