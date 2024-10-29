نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. تفاصيل أول لقاء بين حسن يوسف وزوجته شمس البارودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر، الفنان الكبير حسن يوسف، عن عمر ناهز الـ 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة والعالقة في أذهان جمهوره ومحبيه، ولد في 14 أبريل 1934، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما التحق بكلية التجارة عام 1955، وتزوج من الفنانة القديرة شمس البارودي، وكانت قصة الحب بينهما من أنجح قصص الحب في الوسط الفني، حيث كان بها الكثير من الأسرار والكواليس، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" كواليس وتفاصيل أول لقاء بين حسن يوسف وزوجته شمس البارودي.

حسن يوسف وزوجته شمس البارودي

تفاصيل قصة حب حسن يوسف وشمس البارودي

تحدث حسن يوسف في لقاء تلفزيوني سابق، عن تفاصيل أول لقاء جمعه بشمس البارودي قبل الزواج وتفاصيل قصة الحب بينهما، قائلًا: "احنا سافرنا مع بعض نعمل فيلم، وهي من أول وقت شافتني فيه حذرة مني وواخدة مني موقف، وهي عائلتها كلها هناك في سوريا، فكان يجي ولاد عمها يعزموها في يوم اجازتها على العشاء، أدخل في الموضوع وألاقيهم بيعزموني معاها وبدأنا نتعرف من ساعتها".

وأضاف عن شمس البارودي:" عجبني فيها إنها شخصية بتحب عيلتها، ومن كلامي معاها عرفت إنها بتحب والدتها جدًا".

واستكمل:"في يوم اعترفت لها بحبي وقالت لي لا، وبعدين قولت لها مستعد نتخطب ونكتب الكتاب هنا، قالت هكلم بابا، جيه سوريا واتكلم معايا ولقاني بتكلم جد فعلا، فا اتخطبنا في سوريا في شهر يناير واتجوزنا في شهر فبراير".



وفاة حسن يوسف

رحل عن عالمنا، منذ قليل الفنان القدير حسن يوسف، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وذلك حسبما أعلن شقيقه محمد يوسف، خبر وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صوره للفنان الراحل وعلق عليها قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".