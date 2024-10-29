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أحمد جودة - القاهرة - في لحظة من الحزن العميق، ودع الوسط الفني المصري واحدًدا من عمالقة الفن، الفنان الكبير حسن يسف، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ90 عامًا.

أثرت وفاته بشكل كبير في جمهوره ومحبيه، خاصة بعد مسيرة فنية طويلة ترك خلالها بصمة لا تنسى.

جاءت وفاته بعد فترة من المعاناة الصحية والنفسية، طوال صفحة حياة فنان قدّم الكثير للفن المصري، تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا.

تنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول سبب وفاة الفنان الكبير حسن يوسف.

وفاة الفنان حسن يوسف: صدمة في الوسط الفني

سيطرت حالة من الحزن والصدمة على الوسط الفني في الساعات الأخيرة بعد إعلان وفاة الفنان الكبير حسن يوسف عن عمر يناهز الـ90 عامًا.

وأعلن شقيقه عن خبر الوفاة في منشور عبر حسابه على «فيس بوك» حيث قال: «توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف».

اعرف سبب وفاة الفنان الكبير حسن يوسف

أسباب وفاة الفنان حسن يوسف

تحدثت الأخبار عن تدهور حالة الفنان حسن يوسف الصحية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الصدمة التي واجهها برحيل نجله عبدالله الذي توفي غرقًا في عام 2023.

وأفادت زوجته، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، أن حالته النفسية تأثرت بشدة، حيث قرر الامتناع عن الظهور الإعلامي بعد مرور عام على وفاة نجله.

الظروف الصحية في الفترة الأخيرة

كشف أحد المصادر المقربة من أسرة الفنان حسن يوسف أن وفاته جاءت نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب أمراض الشيخوخة وتقدمه في العمر.

هذه الظروف الصحية أدت إلى رحيله بشكل طبيعي، ليودع الحياة بعد عام واحد فقط من وفاة نجله.

الأيام الأخيرة في حياة الفنان

وفقًا لما قاله المصدر المقرب من أسرة حسن يوسف، فقد عاش الفنان الكبير فترة صعبة خلال العام الماضي.

قضى معظم وقته في قراءة القرآن والعبادة مع زوجته شمس البارودي، معبرًا عن حزنه العميق لفقدان نجلهما عبدالله، الذي كانت وفاته صدمة كبيرة للعائلة.