نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. تامر حسني ينعي الراحل حسن يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان تامر حسني على نعي الفنان حسن يوسف، بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "حسني" عبر خاصية الاستوري:" إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان حسن يوسف في ذمة الله نسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة".

منشور تامر حسني

وفاة حسن يوسف

رحل عن عالمنا، منذ قليل الفنان القدير حسن يوسف، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وذلك حسبما أعلن شقيقه محمد يوسف، خبر وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صوره للفنان الراحل وعلق عليها قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

جنازة حسن يوسف

ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.