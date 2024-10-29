أثرى الشاشة بأعماله الخالدة.. نادية الجندي تودع حسن يوسف بكلمات مؤثرة

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة القديرة نادية الجندي عن عميق حزنها لوفاة الفنان الكبير حسن يوسف، الذي رحل عن عمر ناهز 90 عامًا صباح اليوم الثلاثاء، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا خالدًا. وفي رسالة عزاء نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، قدّمت التعازي لزوجته، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وأولاده وللوسط الفني، قائلة: "أتقدم بخالص العزاء لأسرته السيدة شمس البارودي وأولاده والوسط الفني جميعًا على فقدان الفنان القدير حسن يوسف الذي أثرى الشاشة بأعماله الخالدة التي ستعيش في ذاكرتنا".

"فنان من الزمن الجميل"

وصفت نادية الجندي حسن يوسف بأنه "فنان من الزمن الجميل" في كلمات مؤثرة، مشيرة إلى عمق تأثير أعماله الفنية التي ستظل حية في الذاكرة، كما دعت له بالرحمة وأن يلهم الله ذويه الصبر والسلوان، قائلة: "البقاء لله وخالص التعازي لكل محبيه".

إرث فني خالد في العصر الذهبي

يمتلك الراحل حسن يوسف أرشيفًا فنيًا ضخمًا يشمل عشرات الأفلام والمسلسلات التي تعاون فيها مع أبرز نجوم العصر الذهبي للفن المصري من الخمسينيات حتى الثمانينيات، تاركًا بصمة لا تُنسى على الشاشة الفضية.

أبرز الشراكات الفنية في مسيرته

خلال مسيرته الفنية الطويلة، تعاون حسن يوسف مع نخبة من أعلام التمثيل، مثل عبد السلام النابلسي، عماد حمدي، فريد شوقي، رشدي أباظة، عبد الحليم حافظ، شكري سرحان، محمود المليجي، إيهاب نافع، أحمد رمزي، وحسين رياض. تلك الشراكات أثمرت عن أفلام ستظل محفورة في الذاكرة، وتعد علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية.

حسن يوسف في ذاكرة الفن المصري

أثرى حسن يوسف الشاشة بأعماله الرائعة التي عكست روح العصر الذهبي للفن المصري، تاركًا بصمة مؤثرة ستظل خالدة في تاريخ السينما المصرية، وستبقى أدواره وشخصياته خالدة في ذاكرة الجمهور، كأحد رموز الفن الأصيل الذي امتد لعقود طويلة.