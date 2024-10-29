نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم حسني ناعيًا حسن يوسف: "وداعًا الولد الشقي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان أكرم حسني، الفنان حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا، منذ ساعات قليلة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر تامر حسني صورة للراحل حسن يوسف، وعلق عليها قائلًا: "وداعًا الولد الشقي.. وداعًا حسن يوسف".

منشور أكرم حسني

وفاة حسن يوسف

رحل عن عالمنا، منذ قليل الفنان القدير حسن يوسف، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا وذلك حسبما أعلن شقيقه محمد يوسف، خبر وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صوره للفنان الراحل وعلق عليها قائلًا:" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

جنازة حسن يوسف

ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أبرز أعمال حسن يوسف في السينما

وقدم "يوسف" العديد من الأعمال السينمائية، ومن أبرزها:فيلم ولد وبنت والشيطان، شئ من العذاب، الشياطين الثلاثة، أسرار البنات، شاطئ الحب، زوجة غيورة جدًا، ليلة لاتنسى، قصة الحي الغربي، دموع بلا خطايا، صبيان وبنات، مدرس خصوصي، على ضفاف النيل، الخطايا، للرجال فقط، الزواج السعيد، بابا آخر من يعلم، الجبان والحب، السلم الخلفي، البنات والمرسيدس، وغيرها من الأعمال الفنية.

أبرز أعمال حسن يوسف الدرامية

وقدم أيضا العديد من الأعمال الدرامية، ومن أبرزها:مسلسل الشاطئ المهجور، بعد الغروب، عطشان ياصبايا، عواصف النساء، ليالي الحلمية 1، زهرة وأزواجها الخمسة، مسألة كرامة، إمام الدعاة، كلمة سر، الأبرياء، الرحلة، الضاهر، برديس، ألف ليلة وليلة، وغيرها من الأعمال.