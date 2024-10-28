نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمر علام لـ دوت الخليج الفني: غيرة "منى" في تيتا زوزو طبيعية..وأتمنى خوض تجربة السينما (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لجأت لناس حولي لجعل غيرة "منى" طبيعية قدر المستطاع

مشاهدي مع حمزة العيلي بها ارتجال كبير جدًا

إسعاد يونس ممثلة ذكية لديها روح شابة موهوبة ولديها روح الهاوية.

لا غنى عن الذكاء الاصطناعي ولكنه لا يقدم احساس الممثل أو المطرب.

المعيار بالنسبة لي تقديم أدوار بإخلاص حتى تصل للجمهور.

تألقت سمر علام في مسلسل "تيتا زوزو" بدور الزوجة التي تعاني من بخل الزوج، وجمعتها مشاهد كوميدية لطيفة مع حمزة العيلي الذي أشاد الجمهور بها، فهى الابنة الأكبر لإسعاد يونس والتي تشعر بالغيرة تجاه شقيقتها.

وحاور دوت الخليج الفني الفنانة سمر علام لتكشف عن استعدادها لشخصية منى وموقفها من السينما.



وإليكم نص الحوار:

ما الذي حمسك لشخصية "منى " في تيتا زوزو ؟

حمسني للدور وجود أستاذة شيرين عادل المخرجة لأنني أثق بها جدًا بالإضافة لوجود أستاذة إسعاد يونس وطبيعة الدور.



شخصية منى لديها مقارنة بين أولادها وأودلاد شقيقتها وغيرة وتسرع في الزواج فكيف تم الإستعداد لها ؟

قبلت شخصية "منى" وشعرت بمعاناتها وغيرتها وحاولت أظهر ذلك طبيعي مثل باقي الناس، وبالفعل بدأت أشاهد ناس حولي كيف يقومون بالتصرف وحاولت أكون قريبة من الطبيعة على قدر المستطاع وأن تكون الغيرة طبيعية.



الجمهور أشاد بكذا مشهد ليكي في ردودك على حمزة العيلي “أحمد ”فهل كان هذا ارتجال ؟

طبعًا أنا وحمزة قمنا بالأرتجال كثير جدًا، وهو شاطر جدًا، ومن الممثلين الذي أود العمل معهم دومًا، وكل منا كان يأتي مذاكر وبنكون جاهزين لذلك وكان بيشجعني دائما لأن خبرته أكبر مني فكنت مرتاحة بالعمل معه.

مشهد لـ سمر علام وحمزة العيلي



حدثينا عن العمل مع إسعاد يونس وهل هناك نصيحة وجهتها لكي ؟



من أول يوم لي في موقع التصوير وحتى آخر يوم وإسعاد يونس مركزة جدًا، تحرص دائما على تشجيعنا ومن غير ما تقول أي ملحوظة بتشجع فدائما ما تساعدني في أي مشهد لتعلي مني، فهى ممثلة ذكية وشعرت أنني اتعامل مع روح شابة موهوبة لديها روح الهاوية تحب أن تكون حلوة وكل من حولها أيضًا.

سمر علام وإسعاد يونس

من وجهة نظرك هل الذكاء الاصطناعي هيمثل خطورة على المستقبل في التمثيل والغناء مثلا ؟



في رأي أنه سيمثل خطورة ولكن لا نستطيع أن نستغنى عنه، فهو يستطيع إبتكار أشياء بتدخل الإنسان لكن الإحساس فلا يستطيع أي ذكاء اصطناعي أن يقدم احساس ممثل أو مطرب.

المسلسل بيسلط الضوء على كسور الأسرة..فلو حابه تناقشي قضية مهمة من خلال عمل درامي أو سينمائي فماذا ستكون؟





ستكون في الأسرة أيضًا من حيث تقبل الآخر، فكرة التقبل مهما كانت العيوب والمشاكل لو أحنا في نفس الأسرة ومش مرتاحين ويهمنا مصلحة بعض ممكن البعد أفضل فكده تكون مصلحة الأسرة الأولى، التقبل ثم التقبل من الزوج والزوجة أو مع الأولاد.



أغلب أعمالك دراما فما سر تأخر خطوة السينما ؟



اتمنى تقديم عمل في السينما وعارفة انني سأفعل ذلك بأي شكل لكن فرصتها حتى الآن لم تأتي، ولا أشعر انني متعطلة، أنا بقدم حاجات لطيفة راضية عنها حتى لو بسيطة لكنها ثابتة.

من مِنْ الممثلين تودين العمل معه؟

يوجد الكثير من النجوم منهم تايسون محمد ممدوح اتمنى اقدم معه دور جيد، وأيضًا إياد نصار، محمد فراج، حمزة العيلي، عبلة كامل، منى زكي، غادة عبد الرازق، أحمد الرافعي، مصطفى غريب، هشام ماجد، أكرم حسني، أحمد أمين يوجد عدد كبير.

ما هى المعايير الأساسية التي تقوم على أساسها بقبول الدور ؟

في هذه الفترة أود التعلم أكثر، واتمنى التعاون مع أستاذة إخراج وكتابة هذه المعايير بالنسبة لي تعلم أشياء جديدة، بالإضافة التعلم من أشخاص لديها شغف وتحب ما تفعله، وأيضًا اتمنى تقديم أدوار تنال إعجاب الجمهور وتكون مختلفة سواء كانت كوميدي دراما أكشن، فالمعيار بالنسبة لي أن أقدم أدوار بإخلاص حتى تصل للجمهور ويستفيد بها.



هل يوجد عمل جديد الفترة القادمة ؟



يوجد عمل أقوم بقرأته حاليًا لكن لا أعتقد أنني سأقوم بتقديمه، وهناك شئ مسرح أيضًا فلا يوجد شئ أكيد حتى الآن.