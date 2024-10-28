أحمد جودة - القاهرة - صلاح عبدالله: "بقيت بعيط قبل المشهد اللي حافظه"

شارك الفنان صلاح عبدالله جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" منشورًا قال من خلاله:

مع إني بمثل من ساعة ماوعيت عالدنيا لكني بقيت أعيط قبل المشهد اللي حافظه صم أيامناالحلوة وبقيت أنكسف أتفرج مع حد".

منشور الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله

وفي سياق آخر شارك الفنان صلاح عبدالله في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" الذي إنطلق عرضه في الفترة الماضية عبر شاشة قنوات دي إم سي، وجسد خلال أحداث المسلسل دور "سالم".

الفنان صلاح عبدالله

قصة مسلسل تيتا زوزو

يعد مسلسل تيتا زوزو من المسلسلات التي تم طرحها في الأيام القليلة الماضية، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور قصته حول الدكتور إعتزاز، والتي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس، وهى جدة ولديها العديد من الأحفاد، والتي تقوم بتربيتهم بطريقة لا تعجب أبنائها.



أبطال مسلسل تيتا زوزو

ويشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو نخبة من نجوم الفن إلى جانب الفنانة إسعاد يونس، وهم: نور محمود، صلاح عبدالله، سمر علام، إيناس كامل، محمد كيلاني، وآخرين من النجوم الشباب والوجوه الجديدة، وأيضا العمل من تأليف محمد عبد العزيز، والإخراج لـ شيرين عادل.