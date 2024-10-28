نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان أخضر.. نسرين طافش تتألق بحفل هشام نزيه في مهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها بمهرجان الجونة خلال حفل الفنان هشام نزيه، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

إطلالة الفنانة نسرين طافش بحفل الفنان هشام نزيه بمهرجان الجونة



تألقت نسرين، بفستان باللون الأخضر مفتوح الظهر يتبع قصة الأوف شولدر وبأكمام طويلة، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامح وجهها، وأعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع التي تتناسب مع إطلالتها التي نالت إعجاب الجميع.

نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

منشور الفنانة نسرين طافش



و علقت نسرين، على منشورها عبر "إنستجرام" قائلة: "عن الليلة السحرية الماضية، من أول حفل موسيقي للملحن المصري هشام نزيه الحائز على جائزة إيمي".

نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

تفاصيل عن حفل الفنان هشام نزيه

قدم الموسيقار هشام نزيه مجموعة من ألحانه حيث شارك بالعزف لأول مرة في حفل موسيقي، وقدم خلال الحفل موسيقى أهم أفلامه مثل: السلم والثعبان، وإبراهيم الأبيض، والفيل الأزرق، وتراب الماس، في تجربة موسيقية استثنائية تُروى من خلال الموسيقى والفنون الصوتية المرئية، والعروض الحية، تحت عنوان السينما في حفل موسيقي.



أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش

و يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش، هو فيلم "السيستم"، الذي تدور أحداثه حول قصة الشاب (وحيد)، الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه (مصطفى) ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.

طاقِم عمَل فيلم "السيستم"

يشارك في بطولة فيلم "السيستم" كلًا من: طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان،نهى عابدين، رانيا منصور، يارا عزمي، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: أحمد مصطفى، وإخراج: أحمد البنداري.

و في سياقٍ متصل، تحضر نسرين طافش، لأعمالًا قادمة ومنها مسلسل "دون مقابل" ويتناول المسلسل في إطار الدارما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، وشارك في بطولته كلًا من: هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داوود، نسرين طافش، خالد سليم، أيتن عامر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.

آخر أعمال الفنانة نسرين طافش

و الجدير بالذكر أن، آخر مشاركات نسرين طافش الفنية كانت بفيلم "بنقدر ظروفك" وشاركه البطولة مجموعة من النجوم مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، وعارفة عبد الرسول، ومن تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.