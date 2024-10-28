لأول مرة معا.. أغنية "موقف" تجمع دياب وساندي



القاهرة - محمد ابراهيم -

قاما كل من النجمة ساندي، والنجم دياب، بطرح أحدث أعمالهما الغنائية، لأول مرة معا فى فيديو كليب بعنوان "موقف" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات منة القيعى، ومن ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى أمين نبيل، والفيديو فكرة وإخراج ساندى، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

تفاصيل أغنية موقف



منذ شهور كان كلا من دياب وساندى، يبحثان عن فكرة عمل بسيطة تجمع بينهما، إلى أن وقع اختيارهما على فكرة أغنية "موقف"، وبالفعل تم التحضير والتنفيذ من فترة قريبة، وشاركت ساندى جمهورها بعمل فيديوهات طريفة على التيك توك، وعلى موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام، وتبادلت المواقف بينها وبين دياب، ولفتت الأنظار بفكرة "الأوزة عفاف"، ولاقت العديد من التعليقات من متابعيها على السوشيال ميديا، ونظرا لاشتعال الأزمة فى لبنان تم تأجيل طرح الأغنية.. وأثناء احتفال الشاعرة منة عدلي القيعي، بخطوبتها على الفنان يوسف حشيش، الذى أقيم منذ عشرة أيام، تجددت الأحداث مرة أخرى بين دياب وساندى، وتكررت الفيديوهات الطريفة، بينهما، واستمرت حتى أمس عندما أكدت ساندى عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" فى صورة وهي تتناول "الأوزة عفاف" وكتبت: "آخر صوره مع المرحومة عفاف تعيش وتاكل غيرها يا دياب.. استنوا أغنيتنا أنا ودياب غدًا الاثنين الساعة ٥ مساءً بتوقيت القاهرة موقف دياب ساندي".

كلمات أغنية موقف



اللي واخد مني موقف

لو سمحتوا يرجعوا

واللي ناوي يلوي بوزه

ف الاخر الصف هرجعوا

مافيش مكان فالدايرة ديا

غير ل حبة كويسه

واللي غاويين مرازية

مش طالباهم ع المسا

من جد وجد

ناس رايقة فقط

مالناش في النكد

مالناش في الغلط

و لا ف اللي لي لي

لي لي لي لي لي

انت بتعمل كده ازاي

واللي ناوي يتقمص

براحته مش هنمنعه

يتقمص بعيد ولما

ياخد كفايته نرجعه

احنا مش جايين ف هالك

السالكين هنا يجمعوا

ييجوا حلوين واحنا نبارك

والتانيين بقي يمنعوا

مافيش مكان فالدايرة ديا

غير ل حبة ملذذه

واللي غاويين مرازية

ادي احنا خلعنا بمعجزة

و لا ف اللي لي لي

لي لي لي لي لي

انت بتعمل كده ازاى