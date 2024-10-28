"انت اللي بتاخد بالك مننا".. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة إلى شقيقه الأصغر "عمر"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه صورًا له برفقة شقيقه "عمر"، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور الفنان أحمد الفيشاوي

علق على الصور قائلًا: "أخي الحبيب.. صحيح أنا أكبر منك ب 6 سنين بس أنا وعيلتنا بنشوفك أنت اللي بتاخد بالك مننا وبتراعينا.. ربنا يخليك لينا وأنا بحبك أو ي يا عمر يا فيشاوي".

أحمد الفيشاوي برفقة شقيقه “عمر”



أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوي

و يذكر أن أحدث أعمال أحمد الفيشاوي، هو فيلم "السيستم"، الذي تدور أحداثه حول قصة الشاب (وحيد)، الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه (مصطفى) ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.

طاقِم عمَل فيلم "السيستم"

يشارك في بطولة فيلم "السيستم" كلًا من: طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان،نهى عابدين، رانيا منصور، يارا عزمي، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: أحمد مصطفى، وإخراج: أحمد البنداري.

آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي

و الجدير بالذكر أن، آخر مشاركات أحمد الفيشاوي الفنية كانت بفيلم "بنقدر ظروفك" وشاركه البطولة مجموعة من النجوم مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، وعارفة عبد الرسول، ومن تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.