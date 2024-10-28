محمود الليثي يعلن انتهاء تصوير أحدث أعماله السينمائية.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمود الليثي، خلال الساعات القليلة الماضية، عن انتهاء تصوير أحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "المستريحة" بطولة الفنانة ليلى علوي، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور محمود الليثي

وكتب "الليثي" عبر خاصية الاستوري: "فركش المستريحة قريبًا بجميع في جميع السينمات هتشوفوا حاجة لذيذة أوي".

منشور محمود الليثي

أبطال وصناع فيلم "المستريحة"

ويضم فيلم "المستريحة" مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.