نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عزاء الفنانة شريفة ماهر بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجل الفنانة شريفة ماهر، اليوم لتلقي عزاء والدته، التي رحلت عن عالمنا، أول أمس، عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أعلن من منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب فيه:"عزاء والدتي الحاجة شريفة ماهر غدًا الاثنين 28 أكتوبر، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين بعد صلاة المغرب".



وفاة شريفة ماهر



وكان قد أعلن نجلها خبر وفاة والدته الفنانة شريفة ماهر، أول أمس، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك":"توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها".



معلومات عن شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932، اسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية، ومن أبرز أفلامها: "رجل له ماضى"، "أبناء الشيطان"، "المصير"، و"عذراء وثلاثة رجال"، و"كلمة السر"، و"بئر الأوهام"، و"الفرن"، و"جفت الدموع"، و"كرامة زوجتي"، و"قصر الشوق"، و"فارس الصحراء"، و"العقلاء الثلاثة"، و"المدير الفني"، و"الحياة حلوة"، و"فاتنة الجماهير"، و"رابعة العدوية"، و"شاطئ الحب"، و"لن أعترف" و"أعز الحبايب" و"الفانوس السحري".