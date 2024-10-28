نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي يستأنف تصوير مسلسل "تليجراف" وسط أجواء من التشويق والإثارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفنان أحمد فهمي اليوم تصوير أحداث مسلسله الجديد "تليجراف" بمنطقة السادس من أكتوبر، حيث يقوم بتصوير عدد من المشاهد التي تجمعه مع بعض أبطال العمل، يُعد هذا المسلسل أحد الأعمال المنتظرة لما يقدمه من قصة درامية تحمل أبعادًا اجتماعية مشوقة.

أبطال مسلسل "تليجراف"

يضم المسلسل عددًا من النجوم بجانب أحمد فهمي، من بينهم ميرنا نور الدين، يوسف عثمان، إدوارد، نجلاء بدر، سارة الشامي، أحمد ماجد، وبسنت أبوباشا. يجتمع هؤلاء الممثلون تحت تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، في عمل من المتوقع أن يجذب المشاهدين بإثارته وتشويقه.

تفاصيل عن "تليجراف" وطاقم العمل

تعمل الشركة المنتجة للمسلسل على استكمال اختيار باقي الأبطال، ويبدو أن اسم "تليجراف" هو عنوان مؤقت للعمل، حيث ما زالت الشركة تدرس الخيارات النهائية، فيما يُركز المسلسل على تقديم أحداث اجتماعية بإطار مشوّق.

تغيير في طاقم الإخراج

شهد المسلسل تغييرًا في طاقم الإخراج بعد اعتذار المخرج محمد بكير عن العمل، مما دفع صناع المسلسل إلى تأجيل بعض التحضيرات مؤقتًا لحين التعاقد مع مخرج جديد.