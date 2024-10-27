آخرهم أحمد سعد.. نجوم عرضوا حياتهم للخطر بسبب التجميل

لا يزال الفنان أحمد سعد راقدا داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعدما أجرى عملية زراعة عظام بالفك العلوي، حيث تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تآكل عظام الفك، والتي تسببت له في مخاطر كبيرة من بينها عدم القدرة على التحدث، وكان ذلك كله بسبب عمليات التجميل التي أجراها سعد بمنطقة الوجه، ومن بينها نحت عظام الوجه ليبدو أكثر وسامة.

ولم يكن الفنان أحمد سعد هو النجم الوحيد، الذي تعرض لمخاطر كبيرة بسبب عمليات التجميل، فهناك نجوم آخرون تسببت لهم عمليات التجميل في أزمات صحية وتشوهات كبرى، ومنهم من فقد حياته جراء تلك العمليات.

إليسا

ولعل أبرز هؤلاء النجوم هي الفنانة اللبنانية إليسا التي أجرت جراحة تجميلية بمنطقة الفم، والتي تسببت لها في اعوجاج كبير بالشفتين، حتى تغيرت ملامحها وتعرضت في وقت سابق إلى السخرية من الجمهور، ما أثر سلباً على حالتها النفسية.

نوال الزغبي

كما لاقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي نفس المصير، بعدما أجرت بعض عمليات التجميل بالوجه والتي تسببت في تشوه واضح في ملامحها، لتخرج وتعترف بعد ذلك أنها كانت ضحية عمليات التجميل، وأنها نادمة أشد الندم على تلك الجريمة التي ارتكبتها في حق نفسها.

حورية فرغلي

أما الفنانة المصرية حورية فرغلي، فكادت أن تفقد حياتها بسبب عملية تجميل أجرتها بمنطقة الأنف، والتي تسببت لها في مخاطر كثيرة، حتى إنها فقدت حاسة الشم بشكل نهائي، وعانت من صعوبة بالغة في التنفس والتحدث بشكل سليم، كما أنها حاولت إصلاح ما أفسدته تلك العمليات، وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأجرت أكثر من ثلاثين عملية جراحية بالأنف لكن دون فائدة، حتى أصبحت تعاني أيضاً من تشوه كامل بمنطقة الأنف، واضطرت في النهاية إلى تركيب أنف تجميلي مصنوع من مادة السيليكون لإعادة بناء الأنف تجميليا.

ميسرة

كما عانت أيضاً الفنانة المصرية ميسرة من نفس أزمة حورية فرغلي، حيث أجرت عملية تجميل بالأنف، وتسببت لها في تآكل الغضاريف وتشوه عام بتلك المنطقة، وتعاني حاليا من فقدان حاسة الشم، وصعوبة بالغة في التنفس، وفشلت في إصلاح ما أفسدته عمليات التجميل.

دينا حايك

أما الفنانة اللبنانية دينا حايك، فكادت "جرثومة" أن تودي بحياتها، وذلك بعد إجرائها عملية تجميل في أنفها، وإصابتها بجرثومة إثر تلوث أثناء العملية، سافرت على إثرها لعدد من الدول الأوروبية آخرها ألمانيا، بعد أن عانت لمدة عام ونصف من آلام شديدة في أنفها، وكادت هذه الجرثومة أن تصيبها بتسمم لقربها من "المخ".

المذيعة ريهام سعيد

وأصيبت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بتشوه عام بمنطقة الوجه، بسبب بعض عمليات التجميل التي أجرتها بمنطقة الأنف والوجه، حيث خضعت لعملية شد كامل للوجه، أدى إلى تشوهات بمنطقة الجبهة والعينين وتبدلت ملامحها بشكل كامل، وأصبحت تعاني من التنمر نظراً للتشوهات البالغة التي تعاني منها، كما دخلت في أزمات كبيرة مع طبيب التجميل الذي تسبب لها في تلك الأزمة، وحركت بعض الدعاوى القضائية ضده، لكن دون فائدة.

الفنانة سعاد نصر

ولا ينسى الوسط الفني الفنانة سعاد نصر، التي دخلت غرفة العمليات لإجراء جراحة شفط الدهون من منطقة البطن، قبل دخولها في غيبوبة لمدة عام بسبب خطأ في عملية التخدير، ما أدى إلى وفاتها في النهاية داخل المستشفى عام 2007، لتصبح أشهر نجمة عربية فقدت حياتها بسبب عمليات التجميل.