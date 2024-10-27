راغب علامة يكشف حقيقة استيلاء مسلحين على منزله

رد الفنان راغب علامة على الأخبار المتداولة حول استيلاء مجموعة مسلحة على منزل يمتلكه في منطقة جونية بشمال بيروت.

وكتب راغب علامة توضيحا عبر حسابه بموقع "X" قال فيه: "يبدو أن العقول السوداء لم تطل فقط مجالي الفني وحياتي العائلية بل تطاولت على الممتلكات الشخصية أيضا!".

وتابع: "صباح اليوم تم تداول مقطع من فيديو مع رسالة صوتية على مواقع التواصل يفيد بوجود مسلحين في مبنى املكه في منطقة جونية والمضحك في الموضوع أن هذا المبنى بالذات هو مستأجر بالكامل منذ أكثر من سنتين وهو في وسط أكثر منطقة أمنية في جونية بين أمن الدولة والسراي ومبنى الأمن العام، والقوى الأمنية لديها هويات كل القاطنين في المبنى".

واختتم راغب علامة كلامه: "لكن الموضوع أصبح بعهدة القضاء وقوى الأمن وسنقوم بكشف هوية المرسل ونحيله إلى القضاء المختص ليصار إلى محاكمته … فاقتضى التوضيح".

على جانب آخر، كان راغب علامة أحيا حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية الذي أقيم في منطقة الأهرامات.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والمشاهير، ومنهم الإعلامي خالد صلاح وحرمه شريهان أبو الحسن، الإعلامي عمرو الليثى، المنتج تامر مرسى ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، دكتور سامر وحرمة رباب عبدالعاطى وهالة مهران.