نسليهان أتاغول بإطلالة ساحرة تحت سفح أهرامات الجيزة خطفت النجمة التركية نسليهان أتاغول الأضواء متصدرة الترند بجلسة تصوير مميزة نشرتها على حسابها على إنستغرام تحت إقرأ المزيد

خطفت النجمة التركية نسليهان أتاغول الأضواء متصدرة الترند، بجلسة تصوير مميزة نشرتها على حسابها على إنستغرام تحت سفح أهرامات الجيزة بإطلالة بنفسجية ساحرة، خلال تواجدها في مصر التي وصلتها منذ بضعة أيام للمشاركة في الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من المعرض الدولي "الأبد هو الآن" والذي أقيم مساء أمس بهضبة الأهرامات، بمشاركة النجم التركي بوراك دينيز أيضاً والعديد من الشخصيات ومشاهير العالم الذين توافدوا للمشاركة في هذا الحدث العالمي الضخم الذي يستمر حتى يوم 16 نوفمبر القادم، بمشاركة 12 فناناً من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن النجمين التركيين نسليهان أتاغول وبوراك دينيز يزوران مصر للمرة الأولى. ولقد وثقا رحلتهما هذه من خلال صور ومقاطع فيديوهات نشراها على ستوري حسابهما على انستغرام سواء من حفل افتتاح المعرض أمس بهضبة الأهرامات أو من خلال صور التقطتها نسليهان أتاغول من تواجدها على ضفاف نهر النيل في مشهد ساحر أو عبر صور من داخل غرفتها بالفندق.

واستغلت النجمة التركية نسليهان أتاغول وجودها في مصر للخضوع لجلسة تصوير ساحرة تحت سفح أهرامات الجيزة حيث اعتمدت إطلالة بنفسجية من خلال ارتداء فستان سهرة طويل شفاف باللون البنفسجي مرفق بطرحة طويلة من نفس اللون كانت تتطاير أحياناً بالهواء في بعض اللقطات التي أظهرت حملها، وأحياناً كانت تلفها حول شعرها في لقطة اقتربت للغموض حيث أخفت من خلالها شعرها وأبرزت جمال عينيها فقط.

بالاضافة لذلك، كانت لتسريحة نسليهان أتاغول البسيطة حيث رفعت شعرها على شكل "الكعكعة" وماكياجها الناعم تأثيراً واضحاً على جمال الصور الذي ينسجم وسحر المكان وهدوئه وروعته. وفي صورة أخرى أُخذت لـ نسليهان أتاغول لقطة كاملة وهي تسير على الرمال في الصحراء. ونشرت نسليهان أتاغول لقطة كاملة لأهرامات الجيزة أظهرت إعجابها بروعتها. وعلقت نسليهان أتاغول على الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، محدّدة مكان التقاطها "أهرامات الجيزة، مصر"، بالقول:" وردة الصحراء".

وكانت وصلت النجمة التركية نسليهان أتاغول منذ يومين إلى مصر وهي الزيارة الأولى لها فيها، حيث لبت نسليهان أتاغول دعوة نادين عبد الغفار مؤسّسة آرت دي إيجيبت التي استقبلتها بالورود بعد وصولها إلى القاهرة، وحلّت ضيفة لحضور الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن". وفي هذا الإطار، نشرت نسليهان أتاغول على حسابها على إنستغرام صوراً التقطتها ليلاً وهي متواجدة على ضفاف نهر النيل وهي تستمتع بجماله.

وعبرت نسليهان أتاغول عن سعادتها بهذه التجربة من خلال تعليق على الصور " رحلة على النيل" حيث أطلت بفستان أبيض ناعم طويل مع فتحة، وتم التقاط صور لها بالقرب من النيل أظهرت روعة المكان وأضواء مدينة القاهرة التي تقع على ضفافه التي انعكست سحراً على المياه. وبدت نسليهان أتاغول سعيدة بتواجدها في المكان.