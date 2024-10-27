هدى المفتي بإطلالة آسيوية في أسبوع الموضة بالرياض

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورها خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت هدى المفتي في الصور بإطلالة تحمل الطابع الآسيوي، وتميزت بالأناقة ولفتت النظر بإطلالتها.

يذكر أن هدى المفتي يعرض لها عبر منصة شاهد VIP مسلسل "مطعم الحبايب"، وهو من نوعية المسلسلات القصيرة، ويتكون من 12 حلقة.

مسلسل "مطعم الحبايب" بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.