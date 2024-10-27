الفنانة جيهان سلامة تكشف عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية

كشفت الفنانة جيهان سلامة عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، موضحةً أن آخر ظهور فني لها كان في الفيلم القصير "صابرة" الذي عُرض في عام 2018.

وجاء هذا التصريح خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، حيث تحدثت جيهان بصدق عن تجربتها مع مرض السرطان، وكشفت تفاصيل المعاناة التي واجهتها بسبب تطور الحالة الصحية.

بدأت جيهان سلامة قصتها منذ عام 2018، حينما اكتشفت وجود ورم في منطقة الرحم واضطرت لإجراء عملية لاستئصال جزء منه.

لم يمضِ وقت طويل حتى أظهرت الفحوصات ظهور ورم آخر في منطقة البطن، ما دفعها إلى الخضوع لعملية استئصال الرحم بالكامل. بعد هذه العملية، أوصى الطبيب بضرورة متابعة الحالة الصحية بدقة، ليتم اكتشاف ورم آخر في المعدة، حيث خضعت بعدها لعملية معقدة تضمنت استئصال القولون وجزء من المعدة.

وصفت جيهان صعوبة العملية التي استغرقت 14 ساعة، مشيرةً إلى أن هناك أربعة أطباء فقط في مصر كانوا قادرين على إجرائها، في حين تم حظر إجراء مثل هذه العمليات في الولايات المتحدة نظرًا لتعقيدها.

وبعد انتهاء العملية، تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية وتسمم في الجسم، ما استدعى إدخالها غرفة العمليات مرة أخرى.

وأعربت جيهان عن صعوبة تلك الفترة وتأثيرها النفسي العميق عليها، لكنها أبدت امتنانها العميق لشفائها وتعافيها، مؤكدةً على أهمية الدعم الأسري والقوة النفسية في مواجهة مثل هذه الأزمات.

خلال الحلقة، تطرقت الفنانة جيهان سلامة أيضًا إلى قصة زواجها، واتخاذها القرار خلال فترة قصيرة، بعد تعرضها للخيانة. وكشفت أنها اتخذت قرار الزواج خلال 22 يوماً فقط، بعد خيانة خطيبها السابق لها.

وأضافت: تعبت كثيراً من تجربتي الأولى، وكنت أرغب بالاستقرار وإنجاب الأولاد، وكان الرجل الذي اخترته أكبر مني سناً، وكان مقيماً خارج مصر، ولما تقدم بطلب الزواج، أهلي رفضوه، ولكنني صممت عليه، وبعد ذلك تزوجت منه.

وبينت الفنانة المصرية أنه وبعد أسبوع من زواجهما، دخل على الغرفة وقال لها: إيه الأفلام اللي أنتي عملتيها، وحصلت مشكلة كبيرة ثم ضربها، ووضع لها خيارين.. إما الزواج أو التمثيل. وأوضحت أنها اختارت أن تكمل حياتها معه، ولكنها ختمت بالقول: يا ريتني ما كملت. وقالت إنها لم تعد تثق برجل بعد تجربة زواجها، وأصبحت لديها مواصفات معينة للرجل الذي تريده بحياتها.