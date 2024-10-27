شيرين عبد الوهاب تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.. ما السبب؟

تداول جمهور النجمة شيرين عبد الوهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" نبأ دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تصدرها إحدى القوائم الموسيقية الخاصة بالنسخة العربية بمجلة بيلبورد الشهيرة للعديد من الأسابيع.

وبالبحث في الموقع الإلكتروني الخاص بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، تبين أن الموقع نشر تحت عنوان "الفنانة الأطول بقاء في المركز الأول على قائمة بيلبورد لأفضل فنان عربي (نساء): "أمضت شيرين عبد الوهاب (مصر) 11 أسبوعًا في المركز الأول على قائمة Billboard Arabic Artist 100، اعتبارًا من 16 مارس 2024. وتصدرت الإصدارات الأربعة الأولى من القائمة (من 16 ديسمبر 2023 إلى 6 يناير 2024)، وعادت إلى المركز الأول في 3 فبراير 2024، حيث بقيت هناك منذ ذلك الحين".

وأضاف البيان: "المطرب المصري عمرو دياب هو الفنان الوحيد الآخر الذي وصل إلى المركز الأول، متوجًا القائمة لمدة ثلاثة أسابيع من 13 إلى 27 يناير 2024".

وتابع بيان موقع الموسوعة: "ساهمت شعبية أغاني مثل "كلام عنيه" و"الوتر الحسّاس" وأغنية تيك توك الشهيرة "صبري عليل" - التي احتلت المرتبة الأولى والثانية والسادسة على التوالي عند إطلاق Billboard Arabic Hot 100 في 16 ديسمبر 2023 - في هيمنة شيرين على قائمة Artist 100".

وأظهر منشور حديث قبل يومين على الصحفة الرسمية لـ "مجلة بيلبورد أرابيا" في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أن شيرين عبد الوهاب احتلت المركز الأول في القائمة المذكورة لمدة 32 أسبوعا.