بعد حريق منزله.. أبو الليف يستنكر تجاهل نقيب الموسيقيين له

استنكر المطرب المصري نادر أبو الليف تجاهل نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل له بعد أن نشب حريق بمنزله، وتسبب في أضرار جسيمة.

وكتب أبو الليف مستنكرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "إلى الآن لا حس ولا خبر ولا أي اتصال من نقابة المهن الموسيقية.. ولا أي سؤال من أي عضو مجلس أو النقيب!!".

وأضاف: "الدنيا كلها بتتصل عليا علشان تطمن عليا، ونقابة الموسيقيين لم تهتم.. شكرا السيد النقيب مصطفى كامل، وشكرا لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية".

من جانب آخر، قررت النيابة العامة بالهرم استدعاء المطرب نادر أبوالليف لسماع أقواله في الحريق الذي نشب بشقته في منطقة حدائق الأهرام، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه، بعدما أشارت التحريات الأولية إلى اشتعال النيران بسبب حدوث ماس كهربائي في إحدى التوصيلات الكهربائية بالشقة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية مملوكة للمطرب أبوالليف في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، مدعمة بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول محل البلاغ، وسيطر عناصر الدفاع المدني على الحريق.