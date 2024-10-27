اعتادت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة نصري نشر لقطات خاصة بطفلتها الرضيعة جيهان فبعد مشاركتها عبر حسابها الخاص بإنستغرام فيديو وهي تحمل ابنتها أثناء ممارستها الرياضة جاءت هذه المرة عن طريق صورة شاركتها وهي تظهر ملامح الحفيدة عن قرب.
ظهرت شام الذهبي في الصورة التي شاركتها لجمهورها عبر حسابها الخاص بـ "إنستغرام" وهي تحمل ابنتها الرضيعة في حين تظهر والدتها أصالة وهي تحتضن الحفيدة في حالة من الغرام والحب وظهور الجدة هي إيضًا في حالة من السعادة.
وجاء تعليق شام الذهبي على الصورة كالتالي: " أربع أجيال يجمعهم الحب".
استقبلت شام الذهبي وزوجها أحمد هلال ابنتهما الأولى "جيهان" في ديسمبر من العام الماضي، واحتفلت أصالة وقتها مع جمهورها بهذا الخبر بمنشور عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "الحمد لله الذي وَهبني حفيدتي الأولى "جيهان أحمد هلال"، ابنة روحي ووطني ودُنياي وفخري".
وتابعت في رسالتها: "أدعو لها أن يحفظها الله ربِّي، ويُنبتها نباتاً حسناً، وأن يملأ قلبها حباً، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول ظهور لحفيدة أصالة بصورة عائلية اعتادت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة نصري نشر لقطات خاصة بطفلتها الرضيعة جيهان فبعد مشاركتها عبر حسابها الخاص إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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